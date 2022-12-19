Москва, 19 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. 15 декабря в ИА REGNUM состоялось экспертное совещание, посвящённое последствиям вступления в силу 1 января 2023 года второй части федерального закона №47, согласно которой малый и микробизнес ювелирной отрасли лишаются права применения УСН и ПСН и обязаны перейти на систему ОСНО с применением НДС.

Марина Каширская ИА REGNUM Ювелирные изделия

Ювелирная отрасль более чем на 90% представлена из малым и микробизнесом. На экспертном совещании «Не всё то золото, что закон» был сделан однозначный вывод: переход на ОСНО чреват отраслевой катастрофой — на грани ликвидации оказалась почти вся отрасль за исключением крупных игроков рынка. Катастрофические последствия части 2 ФЗ №47, по мнению участников совещания, могут привести не только к увеличению серого и черного рынка драгоценных металлов и изделий, но и к негативным социальным последствиям — увеличению безработицы, ещё большему расслоению общества.

В своих выступлениях участники обрисовали подробную картину происходящего.

«Ювелирная отрасль представлена на 94% малыми и микропредприятиями, — рассказала председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. — После 1 января 2023 года большая часть из них не сможет осуществлять хозяйственную деятельность. Они будут обязаны перейти на систему налогообложения ОСНО с необходимостью работы через НДС. Это значит, что они должны со всех своих остатков (а в среднем товарные остатки накапливаются в течение трёх лет и более) оплатить 20%. Кроме этого, каждый субъект этого бизнеса должен будет трудоустроить бухгалтера, приобрести соответствующую программу и создать для него рабочее место. В среднем в условиях ФЗ №47 малый и микробизнес должен будет два-три года работать в убыток. В нынешних экономических условиях это невозможно. К сегодняшнему дню отрасль уже испытывает трудности: она с трудом преодолела пандемийный период. Золото — это не хлеб, его каждый день не покупают. Покупательский спрос критически упал как следствие экономических тенденций предыдущих лет».

«Вопрос, как возник этот законопроект, остаётся открытым. Вторая часть этого законопроекта, принятого в беспрецедентно экстренном порядке, должна была пройти оценку регулирующего воздействия, регламентные процедуры, — уверена Гришина. — В итоге именно вторая часть этого закона уничтожает отрасль в целом. МГУ им. М. Ломоносова осуществил экспертизу этого законопроекта. Она полностью подтвердила, что он будет иметь крайне отрицательные последствия для отрасли. Мы представили эту экспертизу в Государственной думе РФ и 32 регионам, наиболее значимым для ювелирной отрасли. 60% руководителей регионов с нами согласны. В людском эквиваленте, по нашим подсчётам, около 200 тысяч человек после 1 января могут остаться без работы».

«Погром будет, — считает политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Но погром будет не только для малых и средних предприятий. Он будет общим. Монополизация приведёт к повышению цены, повышение цены приведёт к понижению спроса. Он и так не очень высокий в сегодняшних условиях. То, что от этого выиграют крупные производители, — это иллюзия. Если они и выиграют, то очень ненадолго. Но есть, может быть, менее качественная, но более дешёвая продукция других стран — например, арабских или Турции. И они придут, чего крупный отечественный бизнес тоже не выдержит. Если крупный бизнес действительно думает, что этот закон ему поможет, он очень сильно ошибается. А вот для низкокачественного зарубежного товара как раз наступит счастливое время. В этом есть своя логика. Что легче всего контролировать? Границу. Контролировать налоги сложно, а граница вся на виду. Можно завозить из соседних стран, получать прибыль для бюджета. Её размер будет минимальным, потому что основной доход уйдёт за границу страны, несмотря на то, что поставлена обратная задача — сохранить капитал здесь. Мне кажется, что этот закон не про Россию, он больше про заграницу. Просто осознание этого ещё не наступило».

«Производство будет перемещаться в соседние страны, — полагает Журавлев. — К облегчённому таможенному режиму ЕАЭС добавьте то, что уровень жизни там ниже и себестоимость рабочей силы тоже ниже, это — первая страница учебника. Чем ниже уровень жизни населения, тем прибыльнее экспорт. Российские ювелиры заведомо находятся в неравных с ними условиях. Но, я думаю, что производство переместится и в третьи страны, которые не входят в состав СНГ. Так что опасения российских ювелиров достаточно обоснованы, но они недостаточно велики. Ювелирная отрасль, в отличие от производства кирпичей, почти невосстановима. Если она погибнет, она не возродится».

«Я честно скажу, что я этот закон прочитал в зале заседаний Госдумы и тогда же попытался его отменить, — рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин. — В силу объективных обстоятельств это не получилось. Происходит элементарная вещь. Когда ухудшается экономическая конъюнктура, крупный бизнес обнаруживает, что те, кого он раньше считал незаслуживающими внимания, становятся его конкурентами. И начинает их методично истреблять».

«Классический пример у нас случился 2012 году, когда Россию запихнули в ВТО, и в одночасье рентабельность садоводческих комплексов упала на 10%. Потом стала бушевать африканская чума свиней, даже там, где её отродясь не было. Просто была потребность ликвидировать личные подсобные хозяйства и частных фермеров, — пояснил парламентарий. — В некоторых регионах доходило до стрельбы. Сейчас у нас ухудшение экономической конъюнктуры везде. Аналогичная ситуация у нас наблюдается в рыболовстве, которое уже в третью волну громят господа олигархи. Мы также имеем маркировку птицы и скота в личных подсобных хозяйствах. Это когда на каждой курочке должна быть бирочка, и курочку вы должны ликвидировать на определённой бойне, которую вы ещё и найти не сможете. Этот закон пока принят в первом чтении, но тенденция понятна. И ювелиры находятся в этом «замечательном ряду».

«Естественно, это навредит и крупному бизнесу, только крупный бизнес об этом не знает, — уверен Делягин. — Его задача — ликвидировать мелких конкурентов. Что будет потом — он будет думать после. В случае с ювелирной отраслью — здесь олигархи не только с ограниченными интеллектуальными возможностями, они ещё и против специальной военной операции. Некоторые из них, например, компания «Соколов», продаёт ювелирные украшения с явным признаком её осуждения. Для бюджета 40 миллиардов рублей [налоговых поступлений с ювелирной отрасли] это — статистическая погрешность. Для сравнения — мы в 2023 году просто замораживаем 939 миллиардов рублей в Фонде национального благосостояния. А в конце 2025 года мы планируем оставить в качестве резерва в ФНБ 2,6 триллиона рублей. Другое дело, что эти 40 миллиардов в результате не будут получены, потому что бизнес будет ликвидирован. Но в Минфине этого не понимают. В данном случае идёт ликвидация малого и среднего бизнеса, ликвидация конкурентов и конкуренции. И государство — только инструмент».

«Минфин не понимает, что, если зарезать курицу, с неё нельзя получить налоги, — считает Делягин. — Почему у нас не создаётся рынок физического золота? Потому что, если создать рынок физического золота, внутренний спрос на золото вырастет. А задача государства, как я её понимаю, это обеспечить вывоз золота из страны. Потому что золото — это ресурс ценнее нефти и чёрных металлов. Поэтому для русских его быть не должно, он — для фешенебельных стран. И золотой мост Москва — Швейцария работает бесперебойно. Эта политика продолжается три года, и госпожу Набиуллину за это хвалят и переназначают. Иллюзий быть не должно. Когда «старшие товарищи» завалят мелких конкурентов, они станут работать дилерами украшений из Турции и Арабских Эмиратов. А потом у них эти сети заберут, но это будет потом. Кому это сейчас интересно?! Поэтому никто в Минфине ювелиров жалеть не будет. Надо поднимать шум и воевать в общественном пространстве. Отменить закон, который только принят, легче, чем вступивший в силу, и, поскольку вопрос политический, возможности для сопротивления есть».

«Канал реализации без НДС золотых слитков частным инвесторам государство компенсировало, переложив бремя НДС на потребителя ювелирных изделий. А ювелиры являются по сути агентами по сбору НДС, — высказал свое мнение генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин. — С нового года потребитель обнаружит, что цены в магазинах выросли как минимум на 20%, плюс, по нашим расчётам налог на прибыль добавит ещё около 10%. Реальное повышение цен будет составлять 30%. И потребитель в этом повышении цены будет винить «проклятых ювелиров». Интересы инвестора, который приобретает золотые слитки и, как правило, выводит их за рубеж, для государства выше, чем интересы рядового российского потребителя, который покупает себе обручальное колечко весом полтора грамма. В среде крупного бизнеса тоже есть те, кто понимает, что федеральный закон №47 ликвидирует для них сбытовую базу. Не у каждого крупного производителя есть сеть своих магазинов. Они тоже лишаются возможности доступа к потребителю. То есть половина крупного бизнеса пострадает, как и малый. Магазины не смогуn торговать себе в убыток, во всяком случае, длительное время. Продажи рухнут. Они и сейчас падают, при нынешнем уровне цен».

«Маржинальность в ювелирном бизнесе маленькая, люди вынуждены платить по 40% налогов с оборота своих магазинчиков, приносящих триста тысяч в месяц — дальше только на паперть, — заявила руководитель правления «Ассоциации ювелиров Санкт-Петербурга +» Анна Романовская. — Сейчас убивается школа ювелирного мастерства и нет притока свежей крови. Уже сегодня существует проблема найти хорошего мастера. Этих людей надо беречь как золотой запас. Потому что эти люди способны передать мастерство. И профессионального продавца ювелирных украшений тоже надо найти. Мы из Санкт-Петербурга, и моё обращение — к Валентине Матвиенко. В ювелирной отрасли 70-80% доля женского труда. Это продавцы, бухгалтеры, менеджеры, восковщицы, монтировщицы, учётчицы, сами предприниматели — это женщины преимущественно предпенсионного возраста. Это — армия женщин, которые рискуют остаться без рабочих мест, предприниматели окажутся перед угрозой разорения. Большая просьба — помогите нам сохранить отрасль, рабочие места и наше ювелирное искусство!».

«Никогда равных условий для крупного и мелкого бизнеса не было, — уверен председатель совета союза «Гильдия скупок», генеральный директор ООО «ЛОТ-ЗОЛОТО» Андрей Жирных. — И даже сейчас крупный бизнес находится в более выгодных условиях, потому что он может закупать сырьё в больших объемах и получать большие дисконты. Он получает входную себестоимость изделий до 20% дешевле, чем малый бизнес. В условиях нового закона разрыв будет не 20%, а на все 40-50%. И малому бизнесу не поможет, даже если на входе металл для него будет без НДС. Сейчас 90% металла поступает через ломбарды и скупочные сети. Там НДС не возникает, за счёт этого малый бизнес мог как-то конкурировать. С 1 января о какой конкуренции мы можем говорить?! У нас нет чёткого ответа, для чего это делается. Малый бизнес платит больше налогов в процентах от выручки, чем крупный бизнес. Во всех отраслях малому бизнесу дают льготную систему налогообложения, чтобы он легко администрировался, и бизнес мог платить налоги. Когда налоги не превышают 10% с оборота, предпринимателю их проще заплатить. Конечно, хотелось бы, чтобы Минфин обратил на это внимание и поддержал малый бизнес. Малый бизнес готов платить налоги, и, если это увеличение будет незначительным, это будет нормально».

«У нас другого варианта нет, — поддержал его вице-президент по ЦФО «Клуб российской ювелирной торговли», генеральный директор ЗАО «Александрит» Рыбаков Сергей. — Первое наше предложение — 5% налог с продаж. В связи с СВО отложили этот вопрос. Предложили 20% НДС на входящий металл. Нам ответили, что мы — не экономисты. Мы заказали исследование МГУ. Их выводы сошлись с выводами Гильдии ювелиров. В Совете Федерации задали вопрос: зачем вы это делаете, ведь это дело государства?! А нам ничего больше не остаётся, мы хотим выжить. Я лично этим занимаюсь около тридцати лет, зачем мне уходить в другой бизнес?! На Санкт-Петербургском экономическом форуме звучало: «Малый бизнес — это герои. Им чуть ли не памятники надо ставить, потому что они нанимают людей, идут на риски». Есть указ нашего президента о поддержке малого бизнеса. А теперь — факты: за последние пять лет 45% малого бизнеса в ювелирной отрасли закрылось, за этот год закрылось 10%. Итого — 50% малого бизнеса закрылось — причём мы ещё не перешли на ОСНО. На сегодня закредитованная масса малого и среднего бизнеса — более 50%. По статистике кредитная масса превышает товарные остатки. После вступления в силу новых правил для тех, кто попытается месяц-другой потерпеть, год закончится — наступит перекредитование. Банки никогда не будут перекредитовывать имеющих отрицательный баланс. Плюс к налогам мы ещё будем должны закрывать тело кредита. И это придёт где-то к середине года. Невыгодно будет работать. Обращаясь к министерству финансов – просьба нас поддержать и предоставить отсрочку».