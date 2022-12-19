Москва, 19 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Индией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 19 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

Соглашение было подписано 1 декабря 2021 года в Москве и Бангалоре. Оно направлено на предотвращение несанкционированного доступа к технологиям и изделиям в области использования и исследования космического пространства, их несанкционированной передачи, риска осуществления экспорта не по предназначению или нецелевого использования.

Для этого Москва и Нью-Дели разработают планы охраны технологий с мерами по соблюдению требований защиты изделий и технологий.

Кроме того, документ регламентирует порядок действия лицензий и сертификатов в отношении охраняемых изделий и технологий, устанавливает обязательную маркировку и сопроводительные уведомления.