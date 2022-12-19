Днепропетровск, Украина, 19 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Днепропетровске возобновлена работа метрополитена. Об этом 19 декабря сообщается на сайте совета города со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и транспортной инфраструктуры.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР В метро

По информации пресс-службы, в Днепропетровске была возобновлена работа метрополитена. Уточняется, что другой электротранспорт в городе пока не работает из-за отсутствия питания на большинстве подстанций.

«В департаменте ожидают улучшения ситуации в энергетике, чтобы возобновить движение трамваев и троллейбусов», — говорится в сообщении.

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