Москва, 19 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Ростех в 2022 году увеличил выпуск бронетехники и средств поражения «в разы», рассказал 19 декабря в эфире «России 24» первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.

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Особый спрос в условиях спецоперации есть на танковую технику, отметил он. Кроме того, растет объем использования боеприпасов и реактивных систем залпового огня.

25 ноября на мероприятии, посвященном 15-летию Ростеха, президент России Владимир Путин поблагодарил российских оружейников «за ударный труд и самоотдачу».

Кроме того, президент сообщил, что, несмотря на проведение военной спецоперации, объем экспорта российских вооружений в 2022 году уже составляет около 8 млрд долларов.