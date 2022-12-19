Ростех резко увеличил объём выпуска бронетехники и средств поражения
В Ростехе заявили об увеличении выпуска бронетехники и средств поражения
Москва, 19 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Ростех в 2022 году увеличил выпуск бронетехники и средств поражения «в разы», рассказал 19 декабря в эфире «России 24» первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.
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Ростех
Особый спрос в условиях спецоперации есть на танковую технику, отметил он. Кроме того, растет объем использования боеприпасов и реактивных систем залпового огня.
25 ноября на мероприятии, посвященном 15-летию Ростеха, президент России Владимир Путин поблагодарил российских оружейников «за ударный труд и самоотдачу».
Кроме того, президент сообщил, что, несмотря на проведение военной спецоперации, объем экспорта российских вооружений в 2022 году уже составляет около 8 млрд долларов.