Донецк, 19 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике планируют благоустроить мемориалы Вечный огонь и Огонь памяти, сообщил 19 декабря врио главы региона Денис Пушилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

Всего в ДНР расположены 65 мемориалов. Из них постоянно функционируют четыре (три — в Донецке, один — в Харцызске), остальные зажигаются в праздничные дни по заявкам городских администраций.

Привести в порядок и обеспечить газом все мемориалы намерены в республике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для этого создали рабочую группу, добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года главы ДНР и ЛНР — Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили благодарность России за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР.