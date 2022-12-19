Киев, 19 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В «Укрэнерго» заявили о нескольких попаданиях по объектам инфраструктуры «после ночной атаки беспилотников», сообщили 19 декабря в компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

В компании заявили, что аварийные отключения и самая сложная ситуация с электроэнергией наблюдаются в 10 областях.

Отметим, что официальные заявления киевского режима о последствиях российских ракетных обстрелах могут носить провокационный характер.

Так, киевские войска размещают свои зенитно-ракетные комплексы в жилых районах, а обломки выпущенных ВСУ ракет попадают по украинским объектам гражданской инфраструктуры.

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