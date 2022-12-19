Москва, 19 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Экспертами Роскосмоса было установлено точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», который был пристыкован к Международной космической станции (МКС). Об этом 19 декабря РИА Новости сообщил информированный источник.

Nasa.gov МКС

По словам источника, специалисты установили точное место повреждения корпуса приборно-агрегатного отсека на корабле «Союз МС-22».

«Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи [фиксирует ее в определенном положении]», — приводят журналисты слова собеседника агентства.

По его словам, место повреждения было локализовано в ходе изучения фото- и видеоматериалов, которые были присланы экипажем МКС.

В пресс-службе Роскосмоса журналистам сообщили, что уже был проведен осмотр внешней поверхности ТПК «Союз МС-22».

«По визуальным материалам, поступивших на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля», — приводит СМИ сообщение пресс-службы.

Уточняется, что специалисты продолжают анализировать поступившую информацию.

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