Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 1217 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 107 случаев больше, чем в Москве, и намного больше, чем в любых других регионах РФ, сообщили 19 декабря в оперативном штабе РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По количеству умерших за минувшие сутки от COVID-19 Москва и Петербург идут почти вровень: за последний день в двух крупнейших городах страны болезнь унесла по 16 и 15 жизней, соответственно.

Число выздоровевших за сутки после перенесенного коронавируса в Москве более чем на 100 человек превышает петербургский показатель: 1005 выписанных пациентов в Москве против 902 — в Петербурге.

Всего в России за 18 декабря выявлен 6341 новый случай COVID-19, умерло 50 человек, госпитализировано за сутки 573 человека, выписано после выздоровления со стационарного или амбулаторного лечения 5564 человека.