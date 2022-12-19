Донецк, 19 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике более 38,9 тыс. человек, или 93% от прогнозного количества, обратились за компенсационной выплатой на приобретение бытового угля. Об этом 19 декабря на совещании с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

Компенсационную выплату на покупку угля получили 85,4% заявителей.

«Все, кто обратился, до конца года средства получат. Считаю, что по данной теме отработали в этом году хорошо», — отметил врио главы республики.

Также в ДНР специалисты «Роскадастра» начали отрабатывать заявки от жителей Донецка, Макеевки и Горловки по выплатам компенсаций за утраченное или повреждённое жильё.

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