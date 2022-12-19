Москва, 19 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал закон, разрешающий отечественным страховым компаниям в 2023 году заключать с коллегами из недружественных стран сделки по экспорту продовольствия и удобрений.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Закон должен обеспечить страховую поддержку экспортеров в рамках так называемой «зерновой сделки».

Госдума приняла данный закон во втором и третьем чтениях 13 декабря.

16 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что переговоры в Стамбуле по «зерновой сделке» прошли «продуктивно», консультации были «предметными, развернутыми».