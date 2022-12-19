Банги, 19 декабря, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Самолёт с генеральным директором «Русского дома» Дмитрием Сытого вылетел 19 декабря из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Россию. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителей посольства России в Банги.

(сс) Alllexxxis Банги. Центрально-Африканская Республика

На соответствующий вопрос журналистов собеседник в дипломатической миссии дал положительный ответ, говорится в публикации.

Напомним, что 16 декабря глава «Русского дома» был госпитализирован после покушения. На месте покушения была найдена записка с угрозой.

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