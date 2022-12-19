Москва, 19 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о биометрических данных, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оплата по биометрии в метро Москвы

«По сути редакция второго чтения — это совершенно другой законопроект», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Ко второму чтению инициатива существенно доработана. Так, предлагается ввести запрет на хранение геномной информации.

Прописывается запрет на принуждение к сдаче биометрии. Как в законодательстве о персональных данных, устанавливается, что гражданину не смогут отказать в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию. При этом сокращается перечень биометрических данных — только лицо и голос.

«Определен закрытый перечень собираемой биометрии, будет только два — изображение лица и образец голоса. Эта норма предполагается действовать до 1 сентября 2024 года, но изменение этого перечня, из текста законопроекта, возможно решением правительства по предложению координационного совета, который формируется правительством с обязательным вхождением в него представителей общественности и централизованных религиозных организаций», — отметил Хинштейн.

Координационный совет будет осуществлять общественный и этический контроль за деятельностью единой биометрической системы и в целом внедрением биометрии.

Отдельно оговаривается порядок отказа от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия. Такие же действия могут совершать родители за своих детей. Одновременно вводится запрет на использование без согласия родителей биометрических данных детей.

Поправками закрепляется возможность в упрощённом порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал «Госуслуги».

Второе чтение законопроекта намечено на 20 декабря.