Москва, 19 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алёна накануне попала в больницу из-за отравления лекарствами. Её состояние улучшилось, сообщает 19 декабря МК.

Цитата из видео «Трагедия В Москве! Вина врачей? Дочь солиста «На-На» Владимира Политова» Алена Политова

Издание отмечает, что 22-летнюю девушку госпитализировали с диагнозом «передозировка медпрепаратов». Ей стало плохо в квартире на Пятницкой улице.

Алёна Политова, постоянно проживающая в Германии, приехала в Москву, чтобы повидаться с мужем. Накануне супруги были в компьютерном клубе и в какой-то момент поссорились.

На фоне ссоры девушка приняла большое количество лекарств, в том числе таблеток от депрессии. Она пыталась помочь себе сама, после чего ей вызвали скорую.

В больнице Политовой стало лучше, она пришла в сознание. Владимир Политов собирается приехать к ней в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, Алёну Политову 18 декабря госпитализировали в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ.