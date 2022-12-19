Гладков: система оповещения об обстрелах в Белгородской области неэффективна
Гладков назвал неэффективной систему по оповещению об обстрелах в Белгородской области
Белгород, 19 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Система по оповещению об обстрелах в Белгородской области неэффективна, сообщил 19 декабря глава региона Вячеслав Гладков.
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Система оповещения. Громкоговорители
«Система оповещения эффективности никакой не несет», — написал он в телеграм-канале.
Так, уточнил глава региона, СМС-сообщения приходят жителям спустя 1,5 часа после окончания обстрела. Информация МЧС пришла операторам сотовой связи через 30-40 минут после окончания.
«Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее электроснабжение в Шебекинском городском округе Белгородской области было нарушено в результате обстрела со стороны ВСУ.
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