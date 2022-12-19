Москва, 19 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Импорт из Белоруссии в Россию может к концу 2022 года достигнуть рекордных показателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Взаимный товарооборот за 10 месяцев вырос на 10% и достиг 34,5 млрд долларов США. Импорт из Белоруссии увеличился на 38%, и мы ожидаем, что по итогам текущего года он выйдет на рекордный показатель», — сказал он в ходе 63-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

По словам Решетникова, белорусские компании помогали замещать импорт из недружественных стран, в первую очередь, продукцию бытовой химии, дорожную и сельскохозяйственную технику, и почти на треть выросли поставки оборудования из машиностроения и металлургии.

«В свою очередь, мы нарастили экспорт металлов, химической и целлюлозно-бумажной продукции, замещали импортные лекарства, мясную продукцию, пластмассу, электрическое оборудование, насосы, железнодорожные вагоны. Именно усиление интеграции помогло нам нарастить торговлю и в целом смягчить экономический спад и последствия санкций», — добавил министр.

Решетников отметил, что динамика реального ВВП Союзного государства оказалась существенно лучше прогнозов МВФ и Всемирного банка.