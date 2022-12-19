Москва, 19 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Программу льготного лизинга для малых и средних предприятий продлило правительство РФ. Об этом 19 декабря сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Digital.ac.gov.ru Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным

«Продлим для небольших компаний снижение ставок лизинговых платежей», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что ставки будут не более 6% годовых на оборудование российского производства и не превысят 8%, если оно изготовлено за рубежом.

По его словам, в 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено более 1,1 млрд рублей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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