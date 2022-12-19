Вашингтон, 19 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Запад не может больше скрывать настоящее положение дел в украинской армии. Такого мнения, как сообщает The American Conservative, придерживается член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нил-младший.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению американца, СМИ и администрация Белого дом утверждают, что Киев побеждает Россию, однако «факты на поле боя не соответствуют этой версии».

О’Нил-младший отмечает, что на Западе понимают, что их политика в отношении Украины «не смогла вытеснить Россию» с территории страны. Он также акцентировал внимание на том, что в результате этой внешней политики украинская армия терпит значительные потери.

Член совета директоров Института американских идей считает, что нация была разрушена ради «глобалистской американской империи».

Джордж О’Нил-младший также прокомментировал высказывания главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, касающиеся потерь на фронте. Он отметил, что заявление главы Еврокомиссии, в котором говорилось о том, что на фронте погибли 100 тыс. украинских военных, было удалено, добавив, что кампания Запада по сокрытию настоящих потерь «начинает давать трещины», а СМИ всё чащи начинают писать о истощении запасов оружия и военной техники для поставок на Украину.

Он упрекнул фон дер Ляйен, Джо Байдена и их подчиненных в гибели десятков тысяч человек и потере значительной части инфраструктуры Украины, а также призвал западных лидеров «посмотреть правде в глаза» и начать переговоры.