Москва, 19 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который наделят правительство России правом увеличить свой резервный фонд на 900 млрд рублей, а также направлен на стандартизацию предоставления субсидий. Соответствующий документ 19 декабря был опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2022 году правительство Российской Федерации вправе принимать решения об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства России на сумму до 900 млрд рублей», — говорится в тексте документа. Далее поясняется, что превышение общего объема расходов федерального бюджета может быть достигнуто за счет государственных внутренних заимствований РФ в пределах объема, установленного соответствующей госпрограммой.

Уточняется, что данное решение может быть принято без внесения соответствующих изменений в закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Данный закон также направлен на стандартизацию и унификацию предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам — производителям товаров, услуг или работ. В документе установлен порядок проведения отбора получателей субсидий, а также правила их предоставления.