В Белгородской области нарушено электроснабжение из-за обстрелов
В белгородском Шебекино около 14 тыс. жителей остались без электричества
Белгород, 19 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Электроснабжение в Шебекинском городском округе Белгородской области нарушено в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 19 декабря в своём телеграм-канале.
Телеграм-канал губернатора Белгородской области
Результаты обстрела ВСУ
«Без света остаются порядка 14 тысяч жителей», — написал Гладков.
Потребителей переключат на резервные источники питания, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов со стороны Украины 18 декабря в Белгородской области погиб один человек, ещё 12 получили ранения.
Читайте также: Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях обстрелов