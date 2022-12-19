Белгород, 19 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Электроснабжение в Шебекинском городском округе Белгородской области нарушено в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 19 декабря в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Результаты обстрела ВСУ

«Без света остаются порядка 14 тысяч жителей», — написал Гладков.

Потребителей переключат на резервные источники питания, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов со стороны Украины 18 декабря в Белгородской области погиб один человек, ещё 12 получили ранения.

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