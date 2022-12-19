Москва, 19 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Выпадающие доходы от применения инвестиционного налогового вычета частично компенсирует правительство России 19-ти регионам. Об этом 19 декабря сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Чтобы поддержать позитивные процессы, выделим около 3 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета», — сказал Мишустин

По его словам, средства получат 19 российских регионов — Владимирская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская области, Краснодарский и Приморский края, Башкирия и другие субъекты федерации.

Глава правительства отметил, что на федеральную помощь могут рассчитывать регионы, успешно внедрившие у себя региональный инвестиционный стандарт. Благодаря этому регионы смогут активнее работать с предпринимателями, а бизнес — сократить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет.

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