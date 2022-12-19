Москва, 19 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Цифровой профиль предпринимателя запущен на платформе МСП. РФ. Об этом 19 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая экономика

«С сегодняшнего дня запущен цифровой профиль предпринимателя на платформе МСП. РФ. Теперь юридические лица при их согласии смогут быстрее получать подходящие меры поддержки», — сказал Мишустин.

По его словам, теперь вся информация будет автоматически поступать из государственных органов, не нужно будет тратить время на предоставление необходимых сведений.

Он добавил, что правительство уделяет особое внимание развитию предпринимательства и принимает дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Также он уточнил, что благодаря новому сервису компании смогут получать предложения о федеральных и региональных программах. Кроме того, сократится время заполнения заявок, упростится и проверка со стороны банка. По его словам, проще будет обращаться за финансовыми продуктами.

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