Луганск, 19 декабря, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Киевские боевики в подавляющем количестве случаев ведут обстрелы территории Луганской Народной Республики из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, удары по гражданской инфраструктуре региона осуществляются в основном ночью. Об этом 19 декабря заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Луганск-24».

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Марочко напомнил, то киевские боевики продолжают наносить удары по территории Луганской Народной Республики.

«В 90% случаев используют американские типы боеприпасов, американские РСЗО HIMARS», — пояснил офицер.

Он также заявил, что удары по территории ЛНР будут осуществляться до тех пор, пока Вооружённые силы России не отодвинут линию обороны на такое расстояние, с которого снаряды киевских боевиков не смогут долетать до городов и населенных пунктов ЛНР.

Офицер также добавил, что большинство ударов боевиков по ЛНР из HIMARS осуществляются в ночное время суток.

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