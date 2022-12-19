Москва, 19 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Цель законопроекта о биометрических данных — «остановить биометрическую анархию, которая существует». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.

geralt Биометрия

Законопроект был существенно доработан ко второму чтению.

«Нет ни одного пункта законопроекта, который бы не претерпел корректировки», — сказал министр.

Так, по его словам, в явном виде прописаны два вида биометрических данных, которые будут собираться в базу до 1 сентября 2024 года (после этой даты объем биометрических данных, разрешенных к сбору, может быть расширен), — это изображение лица и голос.

«В явном виде включили запрет бессрочный на обработку генома», — сказал министр.

Отдельно прописывается запрет на отказ в предоставлении услуг в связи с отказом в биометрической идентификации.

«Главное, что мы предусмотрели по предложениям РПЦ, право физлица в проактивном режиме давать отказ в сборе биометрических данных… Собрать биометрические данные будет технически невозможно. Отказ будет блокировать любые действия, связанные со сбором такой биометрии», — сказал Шадаев.

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Проактивный отказ можно будет дать как через МФЦ, так и через портал «Госуслуги», уточнил глава Минцифры.

Сбор биометрии детей будет возможен только при согласии родителей.

Предполагается запрет на трансграничную передачу биометрических данных в явном виде.

Кроме того, законопроектом создается координационный совет по контролю за внедрением биометрических данных, в него также войдут представители экспертного сообщества, общественности и РПЦ, и представители иных религиозных организаций.