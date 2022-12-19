Донецк, 19 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Российские военные зачистили центр Марьинки от киевских боевиков, заявил 19 декабря врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». — Те высотки, которые служили укреплением противника, практически находятся под контролем».

Пушилин уточнил, что осталась небольшая часть города, где ВСУ могут удерживаться, после освободительную операцию планируется вести в направлении Красногоровки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что киевские боевики при обстрелах Донецка зачастую используют чешские установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), поскольку их системы «Град» в большинстве своем были уничтожены.

Читайте также: Пушилин: киевские боевики используют чешские РСЗО при обстреле Донецка