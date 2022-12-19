Москва, 19 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Семьи с низкими доходами смогут подать бумажные заявления на единое пособие с 9 января, а электронные заявления на портале госуслуг — уже с 28 декабря. Об этом 19 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании в правительстве.

Капитон Павлов. Играющие дети. 1837

«Для получения единого пособия достаточно будет подать одно заявление в электронном виде», — сказала Голикова.

По её словам, в электронном виде заявление можно будет заполнять на портале госуслуг, начиная с 28 декабря. В бумажном виде его можно будет подать в МФЦ или клиентские службы Социального фонда, начиная с 9 января 2023 года.

Она добавила, что первые выплаты семьям с детьми начнут поступать во второй половине января.

Вице-премьер уточнила, что единое пособие будет предоставляться по одним правилам во всех регионах страны. Оно предусмотрено для семей со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума, с применением комплексной оценки рождаемости.

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