Лавров прибыл в МИД Белоруссии
Лавров впервые встретился с новым главой МИД Белоруссии Алейником
Минск, 19 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 декабря прибыл в Минск. Об этом говорится в телеграм-канале российского дипведомства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
В Минске министр иностранных дел России приехал в МИД Белоруссии на встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника новым главой МИД Белоруссии.
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