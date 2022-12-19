Минск, 19 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 декабря прибыл в Минск. Об этом говорится в телеграм-канале российского дипведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В Минске министр иностранных дел России приехал в МИД Белоруссии на встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника новым главой МИД Белоруссии.

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