Москва, 19 декабря, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Курс евро на торгах Московской биржи впервые с 27 мая 2022 года превысил 70 рублей. Об этом 19 декабря свидетельствуют данные валютных торгов.

Ruhrnachrichten.de Евро

Согласно данным на 11:04 мск, курс евро увеличился на 1,31%, поднявшись до 70,0025 рублей. А к 11:10 мск курс евро увеличил рост до 1,42%, он находится на отметке 70,08 рублей. В это же время курс доллара увеличился до 65,86 рублей (плюс 1,88%).

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