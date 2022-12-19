Краснознаменск, Московская область, 19 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В результате обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске пострадали десять человек. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

Lasy88 Строительные леса

ЧП произошло по адресу: улица Краснознаменная, 19. Причины и обстоятельства обрушения устанавливаются. Всего пострадали десять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибших нет. Пострадавшие госпитализированы в больницу в Одинцово.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура запросила приговорить экс-прокурора подмосковного Раменского к 20 годам лишения свободы.

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