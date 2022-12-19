Москва, 19 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Федеральный закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 19 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Согласно закону, с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается в размере 264 месяцев.

«Ожидаемый период выплаты пенсии накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2023 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — говорится в тексте.

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