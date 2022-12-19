Москва, 19 декабря, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году. Соответствующий закон опубликован 19 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

Так, минимальный размер оплаты труда в России в 2023 году установлен на уровне 16 242 рубля.

Напомним, в текущем году МРОТ составляет 13 890 рублей. Таким образом, в следующем году он вырастет на 2352 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 декабря Путин подписал законы, которые направлены на совершенствование правового статуса администраторов и аппаратов судов, оптимизацию их работы, а также исключение нормативного дублирования функций администратора и других сотрудников аппарата суда.

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