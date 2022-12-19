Донецк, 19 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Киевские боевики при обстрелах Донецка сейчас зачастую используют чешские установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), поскольку их системы «Град» в большинстве своем были уничтожены. Об этом 19 декабря заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Andrew Butko Разрушенный жилой дом в Донецке

По его словам, в настоящее время киевские боевики часто стали использовать чешские установки реактивных систем залпового огня.

«Это наносит свой отпечаток. С учетом того, что установки «Град» в большинстве своем мы уже уничтожили, наши военнослужащие отработали по ним», — пояснил Пушилин, добавив, что киевские боевики продолжают подтягивать новое вооружение на самые горячие участки линии соприкосновения.

Врио главы Донецка пояснил, что именно поэтому, несмотря на то, что российские военнослужащие ликвидировали часть огневых точек, с которых боевики обстреливали Донецк, полностью обезопасить город пока не удалось.

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