Москва, 19 декабря, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео работы зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в ходе специальной военной операции на Украине.

Минобороны России «Панцирь»

В ведомстве подчеркнули, что эффективность работы ЗРПК составляет 100%, добавив, что ежедневно подразделения, управляющие комплексами, обнаруживают и уничтожают несколько целей.

«Каждую смену они определяют в небе несколько целей. В случае, если они входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают. Результативность работы ЗРПК стопроцентная», — сообщили в пресс-службе министерства.

В Министерстве обороны отметили, что «Панцири» способны обнаруживать крылатые и баллистические ракеты, вертолеты и самолеты, а также снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) и небольшие бытовые беспилотные летательные аппараты.