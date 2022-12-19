Челябинск, 19 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Школьный автобус опрокинулся в Челябинской области. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону на своей странице в социальной сети.

Администрация правительства Кемеровской области Школьные автобусы

По информации пресс-службы, утром 19 декабря на 1-м км автотрассы Миасс — Атлян школьный автобус, за рулем которого находился водитель, 1962 года рождения, съехал с проезжей части дороги и опрокинулся.

К счастью, никто не пострадал, в автотранспортном средстве водитель находился один.

«Путевая документация, техническое состояние транспортного средства соответствуют предъявляемым требованиям», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.