Москва, 19 декабря, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Российские предприниматели на фоне строгих требований по выдаче регистрационных удостоверений при ввозе оборудования начали переезжать в Казахстан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев в ходе круглого стола в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитал

«Есть трудности со ввозом у производителей высокотехнологичного и медицинского оборудования. Из-за этого пошёл отток наших предпринимателей в Казахстан. Там регистрационные удостоверения выдают быстрее и дешевле», — сказал депутат.

По словам Нечаева, из-за того, что в Казахстан уехали российские граждане, «теперь туда начинают уходить и наши налоги». Депутат считает, что необходимо найти цивилизованный выход из тупиковой ситуации для предпринимателей, которые не хотят никуда бежать.