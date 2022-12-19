Банги, 19 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза, сообщил 19 декабря посол ЕС в ЦАР Дуглас Дариус Карпентер.

Niklas Freidwall Пожар

«Здания делегации ЕС в Банги (столице ЦАР) в ночь на понедельник (19 декабря) были охвачены пожаром», — написал он в Twitter.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря глава «Русского дома» в ЦАР получил посылку, которая взорвалась при вскрытии. Его госпитализировали с серьезными ранениями.

На месте взрыва была обнаружена записка, в которой Сытому адресовался призыв покинуть страну и содержались угрозы.

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