Москва, 19 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Новогодние подарки привезли активисты Народного фронта в подразделения российской армии в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Среди них — тёплые вещи, прицелы, аптечки, а также гитары и мобильные бани.

onf.ru Новогодние подарки привезли активисты Народного фронта в подразделения российской армии

Деньги на закупку были граждане перечисляли во время новогоднего сбора в рамках акции «Всё для победы».

16 декабря у мемориального комплекса «Самбекские высоты» под Ростовом-на-Дону прошла церемония отправки колонны, после чего машины поехали в сторону границы Ростовской области с новыми российскими регионами.

Пунктом назначения основной колонны был Бердянск, а затем следующая встреча была намечена около Токмака. Еще одной точкой назначения колонны стал отдельный зенитно-ракетный дивизион в ЛНР.

По словам главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, в сборе помощи приняли участие 1,5 млн человек. Всего собрали почти 4 млрд рублей.

Он добавил, что активисты продолжат свою работу. Уже собрано и отправлено более 9,5 тыс. тонн продуктов, медикаментов, предметов гигиены на новые территории, где прошёл фронт и разрушена инфраструктура.