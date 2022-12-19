Раменское, Московская область, 19 декабря, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Представители прокуратуры запросили приговорить экс-прокурора подмосковного Раменского Константина Томбулова, обвиняемого в коррупции, к 20 годам лишения свободы. Об этом 19 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Генпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В ходе прений сторон прокурор потребовал назначить обвиняемому наказание в виде 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере 362 млн рублей. Помимо этого, гособвинитель предложил лишить экс-прокурора специальных званий старшего советника юстиций и полковника юстиций. Другим фигурантам дела запрошено от шести до 12 лет.

Известно, что Томбулов обвиняется в получении взяток, растрате, мошенничестве и вымогательстве.

Ранее Генеральная прокуратура через суд добилась конфискации имущества подсудимого, его родственников и доверенных лиц. В пользу государства отошли 249 объектов недвижимости общей стоимостью 750 млн рублей.