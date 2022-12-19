Клин, Московская область, 19 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В одной из подмосковных воинских частей погиб инженер. Об этом 19 декабря сообщает телеграм-канал Baza.

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По информации телеграм-канала, трагедия произошла утром 18 декабря. По предварительной информации, тело инженера с огнестрельным ранением было обнаружено в помещении автомобильной службы одной из воинских частей города Клин. Предполагается, что причиной происшествия стала ссора. В совершении преступления подозревают бортового техника вертолета.

Отметим, что официального подтверждения данной информации пока нет.