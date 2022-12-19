Тбилиси, 19 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Торговый оборот России и Грузии за 11 месяцев 2022 года составил более $2,2 млрд, что больше аналогичного периода 2021 года на 49%. Об этом 19 декабря сообщила Национальная служба статистики Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Отмечается, что среди крупнейших торговых партнёров Грузии Россия находится на втором месте. Лидером является Турция, а на третьем месте — Китай.

Грузия за 11 месяцев 2022 года экспортировала в Россию более 67 тыс. тонн натуральных вин на сумму более $150 млн, свыше 57 тыс. тонн ферросплавов ($108 млн), свыше 4,6 тыс. легковых автомобилей (более $65 млн), свыше 10 тыс. тонн спиртных напитков (более $53 млн), а также почти 85 тыс. тонн минеральных и пресных вод (около $47 млн).

Россия за этот период поставила Грузии свыше 583 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (более $561 млн), что в 2,8 раза превысило показатели 2021 года. Также в этом списке — свыше 264 тыс. тонн нефтяных газов и углеводородов (около $72 млн), свыше 159 тыс. тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки (почти $60 млн), свыше 103 тыс. тонн кокса и полукокса (более $55 млн), свыше 145 тыс. тонн пшеницы и меслина (более $52 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит ничего плохого, если возобновятся прямые авиарейсы между Россией и Грузией.

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