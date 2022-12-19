Москва, 19 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Компания VK объявила о подписании договора о приобретении 51% долей ООО «Медиум Кволити Продакшн», который является одним из лидеров по производству цифрового видеоконтента в СНГ.

Vk.com «В контакте»

Как сообщает 19 декабря пресс-служба VK, данная сделка позволит социальной сети укрепить позиции на рынке видеоконтента за счет эксклюзивных совместных проектов и шоу, которые будут производить специально для платформ VK Клипы, VK Видео и других медиаресурсов холдинга.

Напомним, что ООО «Медиум Кволити Продакшн» занимается производством шоу «Что было дальше?», «Big Russian Boss Show», Roast Battle, «Блиц-крик», «Я себя знаю», производит сериал «Внутри Лапенко», «Созвон», «Ошуительное шоу».