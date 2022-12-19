Москва, 19 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Когда эксперты Bloomberg сообщают о том, что Европейский союз потерял около 1 трлн долларов из-за отказа от российского газа, следует понимать, что ЕС лишился не только больших денег, но и долгосрочных возможностей по росту экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил заведующий отделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Вячеслав Кулагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Здесь важен не просто рост цен на энергоресурсы. Тут вопрос просто к методологии расчета. Ведь здесь есть набор мультипликативных эффектов. Если формируются более высокие цены на энергоресурсы, то, соответственно, будет остановлен ряд предприятий, а это не может пройти без последствий для занятости. Ряд предприятий уже задумались над переориентацией своего бизнеса в другие регионы. Президент Франции Эммануэль Макрон уже говорил на эту тему, когда обратил внимание на стремление европейских компаний перебраться в США и на то, в чьих интересах это все делается», — сказал Кулагин.

По его словам, вопрос не просто в том, что Европейский союз потерял 1 трлн долларов.

«Потеряны долгосрочные возможности по росту экономики. В целом экономика заходит в стагнацию с очень неопределенными последствиями развития. То есть проблемы куда глубже. И они будут тянуться дольше. Заплатить в каком-то периоде больше за энергию — это одно. Но комплексные последствия куда тяжелее, чем утрата этого триллиона. Понятно, что период дешевых цен, которые были в 2020 году, для Европы закончился. Но сменился он не периодом нормальных цен, а сверхвысоких. И это действительно растянется на месяцы и даже годы. И это, конечно, достаточно серьезный удар по европейской экономике», — подытожил Кулагин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, что адаптация ЕС к новой ситуации в сфере энергетики произойдет за счет снижения конкурентоспособности европейской экономики на мировом рынке.