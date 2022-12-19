Москва, 19 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Снег, выпавший в Москве в рекордном объёме, начнёт таять 22 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на дорогах

По его словам, ситуация начнёт постепенно меняться в среду, 21 декабря. Таяние сугробов начнётся в четверг, 22 декабря, когда в столице потеплеет до нуля из-за перемещения тёплых воздушных масс.

«Это приведёт к тому, что в четверг температурный фон повысится, ночью и днём будет температура около нуля — от минус 3 до плюс 3 градусов», — сказал РИА Новости Вильфанд.

С четверга, добавил он, в Москве возможны мокрый снег и дождь. Температура продолжит повышаться — и в субботу, 24 декабря, будет уже +4 градуса. Снег продолжит таять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к утру 18 декабря уровень снежного покрова достиг рекордных 38 сантиметров. В этот день во всех столичных аэропортах наблюдались задержки или отмены рейсов.

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