Донецк, 19 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки более 20 боевиков ВСУ, сообщили 19 декабря в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Потери в живой силе противника составили более 20 человек», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что также был уничтожен один танк Т-80БВ, две самоходные гаубицы AHS Krab и 2С3 «Акация», пять единиц бронированной и автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ, а также один танк, пять бронетранспортёров, две артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.

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