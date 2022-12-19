Москва, 19 декабря, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео работы миномёта 2С4 «Тюльпан».

Mil.ru Миномёт 2С4 «Тюльпан»

В ведомстве рассказали, что снаряды миномёта весят от 130 до 230 кг и пробивают бетонные конструкции толщиной около трёх метров. В министерстве подчеркнули, что такими снарядами артиллеристы Центрального военного округа уничтожают важные узлы военной инфраструктуры ВСУ.

По данным министерства, эффективная работа расчетов самоходных минометов способствует уверенному продвижению мотострелковых подразделений.