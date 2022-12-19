Донецк, 19 декабря, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Марьинское, артемовское, авдеевское, а также угледарское направления являются самыми горячими в ДНР. Об этом 19 декабря сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Пушилин подчеркнул, что российские военнослужащие делают всё от них зависящее для того, чтобы отбросить киевских боевиков как можно дальше.

«К сожалению, у нас это происходит медленнее, чем нам хотелось бы и чем было бы безопаснее для наших городов», — сообщил он, добавив, что это происходит по объективным причинам.

По словам врио главы ДНР, свои коррективы вносит погода, а также то количество резервов и вооружения, которое боевики продолжают подтягивать к участкам, которые в ДНР являются наиболее горячими.

«Это и авдеевское направление, и марьинское, и угледарское, и артёмовское», — сообщил Пушилин, добавив, что взятие под контроль Марьинки, центр которой уже зачищен, откроет дорогу на Красногоровку, именно оттуда боевики осуществляют удары по Донецку.

Он пояснил, что успехи на авдеевском направлении позволят российским войскам освободить Первомайское. При этом в районе Артемовска Вооруженные силы России ведут работу «практически со всех сторон, по окрестностям».

Пушилин добавил, что российские подразделения делают последние шаги в Подгородном северо-восточнее Артёмовска, ликвидируя неприятеля, они выходят на новые рубежи.

«На донецком направлении немаловажным был населенный пункт Яковлевка, где проходит уже дозачистка противника», — отметил Пушилин.