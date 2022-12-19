Белгород, 19 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, ещё 12 получили ранения. Об этом 19 декабря сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«Вчера выдался крайне тяжёлый день. Были обстрелы со стороны ВСУ», — написал Гладков в telegram-канале.

По его словам, в Белгороде и Белгородском районе один человек погиб, десять ранены, из которых семь человек лечатся амбулаторно, а остальные — в больнице.

Повреждены 75 жилых и промышленных построек, около 40 автомобилей.

Кроме того, в Краснояружском районе в результате обстрела ранения получили два человека. Повреждены восемь зданий и помещений, два автомобиля.