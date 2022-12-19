Москва, 19 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео, в котором военнослужащий рассказал о ходе подготовки в тыловом районе проведения специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На кадрах видно, как пулемётчик по имени Дмитрий показывает, как работает универсальный крупнокалиберный пулемёт «Корд». По его словам, это оружие предназначено для обороны и удержания позиций.

«В расчете два человека, потому что оружие тяжелое, необходим поднос боеприпасов. Например, если один работает, второй всё время рядом находится и прикрывает того, кто осуществляет стрельбу, либо корректирует его, чтобы увеличить процент поражаемости», — рассказал Дмитрий.

В ведомстве подчеркнули, что, приобретая навык меткой стрельбы, военнослужащие смогут не только эффективно оборонять позиции, но и поддерживать наступления российских Воздушно-десантных войск.