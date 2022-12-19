Москва, 19 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В российских аптеках резко вырос спрос на редкий антибиотик для лечения пневмонии, сообщает 19 декабря РБК со ссылкой на данные крупнейших аптечных сетей страны.

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Отмечается, что речь идет о препарате «Флуимуцил-Антибиотик ИТ», который также применяется для лечения дыхательных путей, ларинготрахеитов и бронхитов.

По словам представителя одной из аптечных сетей, продажи данного антибиотика в ноябре были в три раза больше, чем в октябре, а с начала декабря — в пять раз больше, чем в октябре. Отсутствие лекарства в аптеках связано с повышенным спросом, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила проводить тестирование на грипп всем, кто обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Она также обратила внимание на то, что от гриппа людей помогут защищать вакцины.

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