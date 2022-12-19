Москва, 19 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. VPN в России не приживается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

government.ru Максут Шадаев

«Мы видим, что доля VPN в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. В общем, VPN у нас в стране пока не приживаются. Доля трафика VPN у нас в какой-то момент летом увеличилась, сейчас она обратно вернулась на весенние показатели», — сообщил Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.

С марта по июль 2022 года Россия занимала второе место по количеству скачиваний VPN-сервисов. По количеству скачиваний VPN Россия уступала лишь Индии. В пятёрку также вошли Пакистан, Индонезия и США.

Читайте также: Россия стала одним из лидеров по числу загрузок VPN-сервисов