Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В ходе задержания в петербургском аэропорту «Пулково» депутата Госдумы Дмитрия Пирога («Единая Россия») по факту нарушения общественного порядка сотрудникам транспортной полиции пришлось надеть на парламентария наручники из-за агрессивного поведения бывшего боксёра. Об этом порталу 78.ru сообщил 19 декабря источник в правоохранительных органах.

REGNUM Наручники

По данным СМИ, Пирог вечером 18 декабря в одном из кафе аэропорта смотрел с приятелями финальный матч чемпионата мира по футболу, а затем, по словам сотрудников заведения, отказался полностью оплатить счет в размере более 20 тыс. рублей и нецензурно выражался. К месту инцидента прибыла полиция. Для доставки в линейный отдел полиции депутата, находившегося якобы в нетрезвом состоянии, сковали наручниками. После разбирательства Пирога отпустили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Пирог был избран в Госдуму восьмого созыва и получил мандат 19 сентября 2021 года. Парламентарий является зампредом комитета Госдумы по спорту, представляет Краснодарский край.